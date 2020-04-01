Работающий с заразившимися коронавирусом медперсонал регулярно проходит проверки
1 апреля, 16:26ОбществоФото: wikimedia.org
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Врачи и персонал больниц, в которых находятся пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией, регулярно сдают анализы.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что частота тестирования определяется исходя из близости контактов медиков с пациентами. При обнаружении вируса у медика применяется стандартный протокол – зараженного и всех, с кем он контактировал, изолируют. Уже в изоляции оценивается состояние человека и выбирается способ лечения.
По данным оперативного штаба, на сегодня в столичных больницах развернуты 8 отделений для зараженных коронавирусом, пишет rns.online.
Также в оперштабе проинформировали, что, по состоянию на 31 марта, в Российской Федерации зафиксировано 2337 зараженных коронавирусной инфекцией и 17 умерших от нее. Количество выздоровевших – 121.
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