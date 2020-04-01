Работающий с заразившимися коронавирусом медперсонал регулярно проходит проверки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что частота тестирования определяется исходя из близости контактов медиков с пациентами. При обнаружении вируса у медика применяется стандартный протокол – зараженного и всех, с кем он контактировал, изолируют. Уже в изоляции оценивается состояние человека и выбирается способ лечения.