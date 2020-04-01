Фото: Управление по гражданской защите города.
Под Уфой затопило талой водой проезжую часть
1 апреля, 13:26ОбществоАлия Фатхиева
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В настоящий момент спасатели устраняют последствия перелива.
Управление по гражданской защите в Уфе передает, что ЧП произошло 31 марта в микрорайоне Максимовка. Улицу Сосновскую, по данным спасателей, затопили талые воды.
Площадь подтопления по оперативным данным заняла 200 метров, глубина 10 см. Откачка воды была организована оперативно, работы все еще продолжаются, в текущему моменту откачали 8 тысяч кубометров воды.
Движение на участке пока что перекрыто, дома и социально-значимые объекты не затоплены, уточнили в управлении.
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