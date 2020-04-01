Под Уфой затопило талой водой проезжую часть

Управление по гражданской защите в Уфе передает, что ЧП произошло 31 марта в микрорайоне Максимовка. Улицу Сосновскую, по данным спасателей, затопили талые воды.

Площадь подтопления по оперативным данным заняла 200 метров, глубина 10 см. Откачка воды была организована оперативно, работы все еще продолжаются, в текущему моменту откачали 8 тысяч кубометров воды.