Несколько кликов. Как оформить подписку через интернет с Почтой России

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации самое важное — заботиться о себе и своих близких. Соблюдать режим самоизоляции, оставаясь дома (если вы не сильно загружены удаленной работой), сегодня помогает огромное количество онлайн-сервисов и подписок, которые скрашивают пребывание в четырех стенах, пишет aif.ru. Но развлечениями и досугом список онлайн-сервисов не исчерпывается. Многие свои услуги в дистанционном формате предлагает и Почта России, и некоторые из этих цифровых сервисов напрямую связаны с приобретением вполне себе «физических» вещей.

Одна из таких услуг — подписка на периодику. С 1 апреля как раз стартует подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года. Почта России обслуживает около 20 миллионов подписчиков в год и не просто поддерживает этот сервис, но и делает его еще более доступным и удобным. К вашим услугам сайт и мобильное приложение Почты России — пройдя по ссылке https://podpiska.pochta.ru/, вы получите доступ к каталогу или же подберете себе периодику по рубрикам и жанрам. Выбрав нужный журнал или газету, вы отмечаете срок подписки, а также определяетесь с доставкой — до востребования, на дом или в абонентский ящик.

Оформить и оплатить подписку также можно через мобильные почтово-кассовые терминалы, которые имеются в распоряжении почтальонов.

И немного статистики. Количество подписчиков почтового сервиса ежегодно увеличивается на 30-40%, в 2019 году сайт посетило порядка 1 млн пользователей.

По плотности подписки на 1000 жителей региона выделяются Южный федеральный округ, Дальний Восток и Поволжье. Особенно высокий спрос на подписные издания сотрудники Почты России отмечают в Курской области и Республике Татарстан.

Само собой, вы можете оформить подписку не только для себя, но и для своих близких — в подарок, или, например, если у них нет возможности воспользоваться интернетом для оформления подписки на любимый еженедельник или газету. А еще, оформляя подписку себе, можно сделать доброе дело и подарить подписку воспитанникам детских домов и школ-интернатов, ветеранам, пожилым людям из домов престарелых и другим нуждающимся. Чтобы принять участие в акции «Дерево добра», нужно перейти в соответствующий раздел ссервиса, выбрать учреждение, которому вы хотите подарить подписку, и оплатить издание банковской картой.