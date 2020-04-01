На период пандемии в Башкирии не должны отключать сотовые за неуплату
1 апреля, 12:06ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщили на брифинге минтруда.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 апреля, на брифинге в минтруда РБ вице-премьер Ленара Иванова прокомментировала информацию о том, что на период пандемии пожилые люди. которые не смогут выйти из доа и оплатить телефонную связь, могут остаться оторванными от мира.
- У нас достигнута договоренность с сотовыми операторами о том, что в текущий период полной самоизоляции не должны отключать телефонную связь, если человек "уходит в минус", - пояснила Ленара Иванова. - Если вдруг подобное произойдет, нужно связываться сотовым оператором или звонить на горячую линию.
Номер горячей линии минтруда РБ - 8-960-80-666-45.
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