На период пандемии в Башкирии не должны отключать сотовые за неуплату

Сегодня, 1 апреля, на брифинге в минтруда РБ вице-премьер Ленара Иванова прокомментировала информацию о том, что на период пандемии пожилые люди. которые не смогут выйти из доа и оплатить телефонную связь, могут остаться оторванными от мира.

- У нас достигнута договоренность с сотовыми операторами о том, что в текущий период полной самоизоляции не должны отключать телефонную связь, если человек "уходит в минус", - пояснила Ленара Иванова. - Если вдруг подобное произойдет, нужно связываться сотовым оператором или звонить на горячую линию.