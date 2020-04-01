«Меня очень тронули»: глава Башкирии рассказал, как бизнес передал в больницы цветы
1 апреля, 16:12ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото со страницы Радия Хабирова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О добром поступке руководитель региона сообщил в социальных сетях.
Глава региона Радий Хабиров сообщил, что владельцы цветочных магазинов передали пациентам и врачам демской больницы букеты в качестве подарка.
«Меня очень тронули эти букеты», – прокомментировал глава республики. По его словам, сейчас в Демской больнице переоборудованы 215 кое для тяжелобольных.
«Кто-то может начать говорить, что просто цветы сейчас сложно продать, но я считаю – это проявление очень человеческого у предпринимателей, они решили порадовать тех, кто сейчас этого заслуживает и в этом очень нуждается», – описал свои впечатления Хабиров.
Напомним, сейчас в республике официально зарегистрировано восемь больных коронавирусом. Под подозрением находятся 107 человек, 14 из которых - подростки.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей