«Меня очень тронули»: глава Башкирии рассказал, как бизнес передал в больницы цветы

«Меня очень тронули эти букеты», – прокомментировал глава республики. По его словам, сейчас в Демской больнице переоборудованы 215 кое для тяжелобольных.

«Кто-то может начать говорить, что просто цветы сейчас сложно продать, но я считаю – это проявление очень человеческого у предпринимателей, они решили порадовать тех, кто сейчас этого заслуживает и в этом очень нуждается», – описал свои впечатления Хабиров.