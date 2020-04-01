Ежедневная аудитория мини-приложений ВКонтакте выросла на 260% в период самоизоляции

Они работают так же быстро, как нативные, но их не нужно отдельно скачивать и устанавливать.

Так, пользователей, которые ежедневно заходят в мини-приложения, стало больше на 260% по сравнению с прошлым месяцем, а тех, кто ищет сервисы в каталоге — на 120%. Побит и рекорд по ежемесячной аудитории VK Mini Apps — в марте этот показатель превысил 27 миллионов человек.

Изменились и категории мини-приложений, куда пользователи заходят чаще всего. Прежде на первом месте были «Развлечения», затем — «Шоппинг» и «Образ жизни». Теперь же список возглавила категория «Образ жизни» — в неё, например, входит мини-приложение COVID-19, куда каждый день заходят больше миллиона пользователей. Следом идут категории «Бизнес» с полезными для предпринимателей сервисами и «Развлечения», где собраны мини-приложения для разнообразного досуга.

В связи с пандемией люди активно используют и другие мини-приложения. Например, делятся идеями в сервисе «Петиции» — ежедневно его стали посещать в 20 раз больше человек. Особенно популярны обращения про отмену оплаты ЖКХ и запрет на посещение Карелии.

За неделю другие продукты ВКонтакте также показали рост:

ежедневное количество звонков выросло на 20%;

отправленных за день сообщений стало больше на 15%;

количество просмотров видео увеличилось на 16%, трансляций — на 14%, историй — на 12%, ленты новостей — на 10%;

ежедневная аудитория на игровой платформе увеличилась на 10%.

VK — одна из крупнейших в рунете платформ, которая предоставляет новости о коронавирусе от проверенных источников, рассказывает о мерах защиты и помогает оставаться на связи и поддерживать друг друга, когда нужно быть дома.

Пользователи внимательно следят и за другими проектами, которые ВКонтакте реализовывает в связи с COVID-19:

тематическую новостную ленту «Коронавирус» ежедневно просматривают 47,8 миллионов раз;

ежедневно просматривают 47,8 миллионов раз; комиксы с рекомендациями ВОЗ от художников программы VK Talents собрали 1,5 миллиона просмотров.