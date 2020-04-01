«Единая Россия» приняла смягчающий последствия от коронавируса закон

Как пишет kursdela.biz, принятый Госдумой пакет законов дает возможность онлайн-продаж и доставки лекарств, а также предусматривает поддержку бизнеса и населения в период пандемии. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что пакет помощи гражданам и экономике страны подготовлены по поручению президента.

По словам Турчака, разработанные меры позволят смягчить последствия сложившейся эпидемиологической ситуации для экономики страны и, главным образом, для самих россиян. Секретарь генсовета отметил важность обеспечения защиты здоровья и социального благополучия людей, а также необходимость поддержки бизнеса, в котором заняты миллионы россиян, сообщает сайт партии «Единая Россия».

В качестве помощи предпринимателям в два раза были снижены страховые взносы с зарплат сотрудников. Причем это изменение со следующего года будет действовать постоянно. Также депутаты наделили правительство новыми полномочиями — теперь оно сможет предоставлять отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.

Кроме того, фракция «Единая Россия» единогласно поддержала законопроект о выплате больничного в размере МРОТ. Также будут продлены до 1 октября пособия семьям с детьми от трех до семи лет.

Напомним, 26 марта Владимир Путин распорядился заморозить цены на медикаменты в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий закон был внесен «Единой Россией».

Член Комитета Госдумы по образованию и науке, координатор партийного проекта «Новая школа», исполняющая полномочия секретаря Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова рассказала, что «антивирусный пакет» законов поможет дисциплинировать несознательных граждан, которые легкомысленно относятся к своему здоровью и здоровью своих детей в период эпидемии опасного заболевания.

«Принятый „антивирусный пакет“ законов, предусматривающий наряду с прочим усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной инфекции, повысит степень защищенности граждан, будет способствовать повышению правосознания и дисциплины», — заявила Аршинова.

По ее словам, принятые меры особенно актуальны для родителей во время дистанционного обучения детей. Именно мамы и папы должны донести до детей правила поведения в эпидемиологической ситуации и рассказать, что сейчас нельзя выходить на улицу без особой нужды.

Аршинова отметила, что большинство людей все же ответственно подходят к предписаниям властей. Однако, по ее мнению, наблюдается много случаев халатного отношения граждан не только по отношению к детям, но и к себе и окружающим.