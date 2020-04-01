Башкирские соцработники получат доплаты за работу во время карантина
1 апреля, 12:50ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом рассказала вице-премьер республики Ленара Иванова.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии планируют стимулировать соцработников выплатами за работу во время карантина. Об этом во время брифинга по первоочередным мерам социальной поддержки населения во время карантина рассказала вице-премьер республики Ленара Иванова. Сумму выплат чиновница не уточнила.
По ее данным, суммы выплат поступят в автономные некоммерческие учреждения – в центры социального обслуживания населения.
- Это достойная оплата за благородный и самоотверженный труд, - отметила она.
Напомним, ранее по указу главы Башкирии Радия Хабирова были установлены стимулирующие выплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом.
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