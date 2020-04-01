Башкирские соцработники получат доплаты за работу во время карантина

В Башкирии планируют стимулировать соцработников выплатами за работу во время карантина. Об этом во время брифинга по первоочередным мерам социальной поддержки населения во время карантина рассказала вице-премьер республики Ленара Иванова. Сумму выплат чиновница не уточнила.