В Уфе начался весенний призыв

С 1 апреля военкоматы республики объявили о начале призывной кампании. Новобранцев будут приглашать на медкомиссию и выдавать повестки в армию исключительно в обозначенный промежуток времени. В минобороны вновь уточнили, что срок службы они увеличивать не планируют.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому граждан, не отслуживших в армии, не будут принимать на работу в госслужбу.