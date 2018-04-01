В Уфе начался весенний призыв

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Призывная кампания в этом году завершится 15 июля.
С 1 апреля военкоматы республики объявили о начале призывной кампании. Новобранцев будут приглашать на медкомиссию и выдавать повестки в армию исключительно в обозначенный промежуток времени. В минобороны вновь уточнили, что срок службы они увеличивать не планируют.
Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому граждан, не отслуживших в армии, не будут принимать на работу в госслужбу.
Среди нововведений кампании: призывникам выдают несессер (сумка с необходимыми средствами личной гигиены), время отбоя увеличилось на полчаса, после обеда у солдат – «тихий час» на сон и отдых.
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