В МЧС Башкирии предупредили об опасной толщине льда на реках

В районе Сипайлово толщина Белой составляет 5 сантиметров. В МЧС республики предупреждают, что выходить на лед можно только в том случае, если его толщина превышает показатель в 10 сантиметров. Прочность льда, кстати, можно определить по цвету: голубой лед самый прочный, серый, матово-белый или желтый лед, напротив, самый ненадежный.