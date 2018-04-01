В МЧС Башкирии предупредили об опасной толщине льда на реках

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По состоянию на 31 марта, на толщина льда на Белой в районе Монумента Дружбы составляет 10 сантиметров.
В районе Сипайлово толщина Белой составляет 5 сантиметров. В МЧС республики предупреждают, что выходить на лед можно только в том случае, если его толщина превышает показатель в 10 сантиметров. Прочность льда, кстати, можно определить по цвету: голубой лед самый прочный, серый, матово-белый или желтый лед, напротив, самый ненадежный.
Ранее мы опубликовали список минэкологии республики, в котором были названы населенные пункты, которые в этом году может подтопить.
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