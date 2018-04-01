В Башкирии стали реже регистрировать брак

При этом, согласно данным Росстата, количество разводов увеличилось на 10%.

Если в январе 2017-го года расписались 3038 пар, то за аналогичный период этого года брак официально зарегистрировали 2719 пар. За этот же период распались 2 530 семьи (в 2017 – 2 302).