В Башкирии стали реже регистрировать брак

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Число браков, заключенных в Башкирии за первые два месяца текущего года, сократилось на 10,5 процентов.
При этом, согласно данным Росстата, количество разводов увеличилось на 10%.
Если в январе 2017-го года расписались 3038 пар, то за аналогичный период этого года брак официально зарегистрировали 2719 пар. За этот же период распались 2 530 семьи (в 2017 – 2 302).
Такая статистика характерна для всей страны. Число браков уменьшилось на 12 545 – с 114 521 до 101 976, разводов увеличилось на 3 237 – с 90 509 до 93 746.
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