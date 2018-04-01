В Башкирии посчитали численность граждан на начало года

По данным Башстата, больше всего жителей живет в столице республики Уфе.
В республике по состоянию на 1 января 2018 года постоянно проживает 4, 063 миллиона человек. По традиции больше всего жителей Башкортостана живет в городах. В Уфе – более 1,131 миллионов человек (по данным мэрии Уфы - до 1,2 миллионов человек). На втором месте – Стерлитамак, где живет около 280 тысяч жителей, на третьем месте – Салават с населением, превышающим 152 тысячи человек.
Меньше всего жителей в городских округах живет в моногородах Межгорье – 15,6 тысяч человек, Агидели – 15 тысяч человек.
Всего в городских округах Башкирии постоянно проживают более 1,973 миллион человек.
Если смотреть статистику по районам, то больше всего жителей проживают в Туймазинском районе (включая сам город Туймазы) – более 132 тысяч человек.
В Белорецком районе проживает более 101 тысячи человек. В Белебеевском – около 97 тысяч.
Меньше всего жителей в Зауралье – а именно в Зилаирском районе, в котором проживает около 15 тысяч человек. Примерно такое же количество человек живет в Ермекеевском районе.