В Башкирии посчитали численность граждан на начало года

В республике по состоянию на 1 января 2018 года постоянно проживает 4, 063 миллиона человек. По традиции больше всего жителей Башкортостана живет в городах. В Уфе – более 1,131 миллионов человек (по данным мэрии Уфы - до 1,2 миллионов человек). На втором месте – Стерлитамак, где живет около 280 тысяч жителей, на третьем месте – Салават с населением, превышающим 152 тысячи человек.

Меньше всего жителей в городских округах живет в моногородах Межгорье – 15,6 тысяч человек, Агидели – 15 тысяч человек.

Всего в городских округах Башкирии постоянно проживают более 1,973 миллион человек.

Если смотреть статистику по районам, то больше всего жителей проживают в Туймазинском районе (включая сам город Туймазы) – более 132 тысяч человек.

В Белорецком районе проживает более 101 тысячи человек. В Белебеевском – около 97 тысяч.