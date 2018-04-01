Православные Башкирии празднуют Вербное воскресенье

Православные христиане республики отмечают сегодня праздник Входа Господня в Иерусалим, иначе именуемое Вербным воскресеньем. Он знаменует собой начало Страстной недели.

В это время верующие вспоминают одно из главных событий последних дней земной жизни Христа. В это время он воскресил праведного Лазаря перед своим визитом в Иерусалим.

Спустя несколько дней после того, как Иисус приехал в священный город Иерусалим, где его встретили торжественно, он был распят.

В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки.

В это воскресенье в церквях раздают распустившиеся вербные веточки – они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.