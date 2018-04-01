Бастрыкин пообещал кемеровчанам новые задержания по делу о пожаре
На встрече с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово Александр Бастрыкин заявил, что в деле появятся новые фигуранты.
«Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться», — цитирует слова Бастрыкина «Медуза».
Напомним, что сейчас по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек. Это управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и бывший руководитель областного госстройнадзора Танзилия Комкова.
Ранее в Следкоме сообщили, что торговый центр был построен незаконно.
СК России также возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего версию о 300 погибших в кемеровском ТЦ. Он звонил в морги города, представившись сотрудником МЧС, и спрашивал, готовы ли они принять до 300 тел в ближайшее время.
В пожаре 25 марта погибли 64 человека, включая 40 детей. Пожар тушили около 17 часов. Губернатор Кемеровской области сегодня, 1 апреля, подал в отставку. Владимир Путин ее принял.