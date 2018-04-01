Бастрыкин пообещал кемеровчанам новые задержания по делу о пожаре

«Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться», — цитирует слова Бастрыкина «Медуза».

Напомним, что сейчас по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек. Это управляющая торгового центра Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации Александр Никитин и Игорь Полозиненко, гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и бывший руководитель областного госстройнадзора Танзилия Комкова.

Ранее в Следкоме сообщили, что торговый центр был построен незаконно.

СК России также возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, распространившего версию о 300 погибших в кемеровском ТЦ. Он звонил в морги города, представившись сотрудником МЧС, и спрашивал, готовы ли они принять до 300 тел в ближайшее время.