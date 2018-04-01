2 апреля жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Сатурна

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Как рассказали в уфимском планетарии, Марс пройдет южнее Сатурна в 16:52 местного времени.
В этот момент планеты будут под горизонтом. Но близкое их расположение на небе можно будет наблюдать утром в первых числах месяца. Планеты будут видны перед восходом Солнца, невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрельца. Их отличительная особенность – яркий блеск.
Восходят планеты ранним утром на юго-востоке: Сатурн в 3.30, а Марс на 10 минут позже.
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