2 апреля жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Сатурна

В этот момент планеты будут под горизонтом. Но близкое их расположение на небе можно будет наблюдать утром в первых числах месяца. Планеты будут видны перед восходом Солнца, невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрельца. Их отличительная особенность – яркий блеск.