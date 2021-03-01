В Уфе роддом при РКБ имени Куватова завершил работу в статусе ковид-госпиталя

Сегодня, 13:37ОбществоАнна КононоваФото: Instagram Шамиля Булатова
Более трех месяцев больница оказывала помощь беременным женщинам с подозрением на ОРВИ, Covid-19 и внебольничную пневмонию.
Роддом перешел к обычному режиму работы с сегодняшнего дня. Накануне, по словам Булатова, завершились противоэпидемиологические мероприятия и дезинфекция во всех помещениях корпуса.
Главврач рекомендовал беречь свое здоровье, вести правильный образ жизни и рожать прекрасных детишек. Он также поблагодарил коллектив акушерско-гинекологического корпуса за слаженную работу и профессионализм.