В Уфе роддом при РКБ имени Куватова завершил работу в статусе ковид-госпиталя

Роддом при РКБ имени Куватова в Уфе возобновил работу в штатном режиме. Об этом рассказал главврач медучреждения Шамиль Булатов.

Более трех месяцев больница оказывала помощь беременным женщинам с подозрением на ОРВИ, Covid-19 и внебольничную пневмонию. Роддом перешел к обычному режиму работы с сегодняшнего дня. Накануне, по словам Булатова, завершились противоэпидемиологические мероприятия и дезинфекция во всех помещениях корпуса. Главврач рекомендовал беречь свое здоровье, вести правильный образ жизни и рожать прекрасных детишек. Он также поблагодарил коллектив акушерско-гинекологического корпуса за слаженную работу и профессионализм.

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