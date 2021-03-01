Вчера, 18:02ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi

В России перестал действовать прежний порядок продления выплат на детей до трех лет

Теперь для продления выплаты граждане должны обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или МФЦ.

Временный порядок беззаявительного продления выплат семьям с детьми до трех лет прекратил свое действие 1 марта. Теперь для продления выплаты граждане должны обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или МФЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В пресс-службе отметили, что назначение пособий на детей до трех лет как во время пандемии, так и до нее осуществлялось и осуществляется по заявлению семьи.

Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека из средств федерального бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала — на второго ребенка. В 78 регионах действуют выплаты на третьего и/или последующих детей.

Подавать заявление на продление выплат необходимо по достижении ребенком возраста одного года или двух лет. Данная мера социальной поддержки реализуется в рамках финансовой поддержки семей при рождении детей национального проекта «Демография».

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