В Нефтекамске активистам в сотый раз отказали в проведении протестной акции

В Нефтекамске планировалось провести публичное мероприятие 8 марта с участием не более ста человек, однако им снова отказали. Об этом «Эху Москвы в Уфе» рассказал активист и экс-кандидат в депутаты местного Горсовета Тагир Кагарманов.

По его словам, общественники собирались выступить против строительства завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в Камбарке, которая граничит с Нефтекамском. Они направили уведомление в администрацию города в минувший четверг, однако на следующий день получили отказ. Местные власти сослались на нарушения в подаче документа и ковидные ограничения. Как рассказал Кагарманов «Эху», на сход не требуется разрешений, но он всё же направил уведомление. По данным издания, эту уже почти сотая попытка провести акцию. Сейчас активисты готовят иск с требование признать отказы администрации незаконными. В жалобе общественники также собираются указать несогласованные уведомления об акциях, которые планировались на 23 февраля. Напомним, заявку на проведение митинга в тот же день в Уфе подавал депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. Тогда республиканское правительство отказало в проведении акции. Причиной стало распространение коронавируса. Чувилин заявил, что «провести в Башкирии митинг легально — невозможно».

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