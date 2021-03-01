В Башкирии установят 100 камер на федеральных трассах после массового ДТП

В Башкирии установят 100 камер на федеральных трассах после массового ДТП

Сегодня, 10:57ОбществоВалерия Панаева
Соответствующее поручение озвучил глава республики Радий Хабиров на совещании 1 марта

- Я дал задание. 100 камер должны на федеральных трассах, где убиваются и гоняют, - Р240, М5, М7. Никуда никто пусть не спешит - поставили камеру. Гонишь ты 150, в конечном счете выиграешь ну 10-15 минут, зато можешь потерять жизнь свою, семьи, своих близких и родных. Принимайте к исполнению, начинайте уже сейчас определять точки, - отметил Хабиров.

Ранее Хабиров отчитал министра транспорта Башкирии из-за аварии с 20 машинами. Напомним, массовое ДТП произошло 23 февраля в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург. Там столкнулись 20 машин, в результате аварии пострадали 10 человек, в том числе дети. Тогда же Глава Башкирии поручил Контрольному управлению разобраться, почему в Татарии устанавливают камеры и на федеральные трассы, а в РБ этого не делают. Хабиров заявил, что это огромная недоработка транспортного блока правительства.

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