В Башкирии установят 100 камер на федеральных трассах после массового ДТП

Ранее Хабиров отчитал министра транспорта Башкирии из-за аварии с 20 машинами. Напомним, массовое ДТП произошло 23 февраля в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург. Там столкнулись 20 машин, в результате аварии пострадали 10 человек, в том числе дети. Тогда же Глава Башкирии поручил Контрольному управлению разобраться, почему в Татарии устанавливают камеры и на федеральные трассы, а в РБ этого не делают. Хабиров заявил, что это огромная недоработка транспортного блока правительства.