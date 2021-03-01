Сотрудникам скорой помощи трех больниц в Башкирии повысили выплаты

Сотрудникам скорой помощи трех больниц в Башкирии повысили выплаты

Вчера, 17:41ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
В Благовещенской, Мишкинской и Стерлибашевской районных больницах Башкирии повысили доплату за работу в ночное время до 50% сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщает Республиканский профсоюз работников здравоохранения.

Ещё в январе профсоюз инициировал процесс повышения доплат за ночные дежурства сотрудников СМП. В настоящее время в 10 из 13 больницах предусмотрены такие выплаты.

Как сообщает Республиканский профсоюз, повышение выплат коснулось 150 сотрудников скорой помощи. При этом доплаты они будут получать в течение трех лет. Председатель профсоюза Рауль Халфин сообщил, что пока не удалось достигнуть соглашения с руководством Ермекеевской и Красноусольской районных больниц. Однако в медучреждения были повторно направлены предписания. В случае, если не начнется диалог, профсоюз намерен подать документы о нарушения трудового законодательства в надзорные органы.

Напомним, ранее доплаты водителям скорой помощ за работу в ночные смены до 50% ввели в Ишимбайской ЦРБ.

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