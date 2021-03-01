Смена постов чиновников, спальня для Хабирова и школьные блюда: главное с оперативки

Радий Хабиров начал оперативное совещание с неожиданных кадровых решений. Сразу два министра потеряли свои посты — глава Минтранса РБ Алан Марзаев отправлен в отставку, а министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова потеряла статус вице-премьера. Госкомитет по конкурентной политике Башкирии собирается возглавить нынешний директор МФЦ Гульшат Арсланова.
Повышение получил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, став вице-премьером. Радий Хабиров объяснил свое решение целью решить проблему с высокой смертностью в регионе.
Вопросы образования в правительстве Башкирии будет курировать Азат Бадранов. Ранее эта сфера была в ведении Ивановой.
Глава Башкирии снова поднял проблему обманутых дольщиков в республике и был в очередной раз недоволен безнаказанностью застройщиков. По словам Хабирова, деньги обманутых дольщиков «явились предметом уголовных преступлений».
— У нас есть фигуранты, которые создали нам мощнейшие проблемы, к которым вообще даже простейшей меры пресечения нет, — подчеркнул глава республики.
Вместе с этим Радий Хабиров возмутился строительством многоэтажки в Уфе на Армавирской, 15а, которое осуществляет «Стройтрест Девелопмент». Компания получила разрешение от мэрии Уфы на строительство 27-этажного здания, хотя по закону положено 4-6. Два сотрудника администрации, выдавшие документацию, были арестованы. Радий Хабиров заявил, что остановит стройку, однако потом исправился, отметив, что остановить стройку могут лишь уполномоченные органы, однако в рамках своих полномочий Хабиров достроить данный дом на том месте не позволит.
Радий Хабиров поручил сводить всех школьников республики на спектакль «Потомки Салавата не отступят!» о легендарном полководце 112-й Башкавдивизии, генерал-майоре, Герое России Минигали Шаймуратове. Глава Башкирии поручил договориться с труппой театра, чтобы актеры выехали в другие крупные города республики и показали спектакль там.
— Поэтому я поручаю прям строем детей водить на этот спектакль. Чтобы они не ерунду всякую смотрели, что им головы там морочат, а чтобы посмотрели, поплакали посидели, — отметил Хабиров.
В Башкирии установят 100 камер на федеральных трассах после массового ДТП, которое произошло 23 февраля в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург. Там столкнулись 20 машин, в результате аварии пострадали 10 человек, в том числе дети. Камеры разместят в выбранных чиновниками точках на трассах Р240, М5, М7 на территории Башкирии.
Радий Хабиров проверил строительство Уфимского хосписа и поблагодарил строителей за выполнение основных строительных работ. Хабиров также сообщил, что, несмотря на весомые пожертвования от бизнесменов, денег на строительство хосписа не хватает катастрофически.
— Я никого призывать не буду, но я для себя уже решил, что каждый год на хоспис буду какую-то часть своей зарплаты отдавать. Все остальное пойдет за счет пожертвований людей, — отметил он.
Радий Хабиров обратился к подчиненным и попросил «сильно не включать ящик пропаганды» по поводу вакцинации от коронавируса.
— Люди будут говорить «мы готовы вакцинироваться, а вакцина-то где?». Вы лучше активнее работайте, чтобы вакцина к нам приходила. Нам бы к середине лета завершить всю эту историю. У нас в обществе нет такого агрессивного неприятия вакцины, — добавил глава Башкирии.
По данным минздрава Башкирии, вся вакцина от коронавируса, поступившая в регион из Москвы (а это свыше 14 тысяч доз), была использована в короткий срок. О том, смогут ли в Башкирии привить от коронавируса треть населения, читайте в нашем материале.
Радий Хабиров раскритиковал проект IQ-парка в Уфе. В частности, в новом объекте должен был находиться кабинет главы Башкирии для встреч, однако он не понял, для чего в нем предусмотрена целая спальня.
— Я не знаю, какой умник это придумал. Жалейте меня хоть иногда, я все-таки публичное лицо. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья. Не надо этого делать. Больше всего люди спальню обсуждали. Это официальное служебное помещение. Если хотите сделать гостиницу для резидентов, сделайте. Мне это было крайне неприятно, — высказался глава Башкирии.
Радий Хабиров вновь назвал «слабенькой» организацию школьного питания в Башкирии. Система «инцидент-менеджмент», мониторящая информацию в социальных сетях, зарегистрировала за февраль 2021 года 212 жалоб на качество питания в школах. Контрольное-управление главы республики обнаружило недовес готовых блюд и нарушение технологии их приготовления, а также «просрочку» на школьных кухнях. Хабиров в очередной раз поставил задачу подчиненным разобраться в ситуации и отчитаться о результатах.
— Пусть начинают вести реестр того, что происходит. Три факта и увольняйте директора [школы], — прокомментировал глава Башкирии.
Хабиров заявил, что в последнее время поступают жалобы на то, что водители-частники отказываются принимать оплату банковскими картами и картами «Алга», не выдавая при этом чек и ссылаясь на поломку терминалов. Кроме того, жители сообщают о недопустимом поведении перевозчика, требующих наличный расчет: нередко доходит до оскорблений и высадки из транспорта.
Глава Башкирии предупредил, что за неиспользование терминалов водителями предусмотрен штраф 10 тысяч рублей. Глава Башкирии также поручил ведомствам к 5 апреля подготовить доклад о работе перевозчиков.