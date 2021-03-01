Смена постов чиновников, спальня для Хабирова и школьные блюда: главное с оперативки

— Я не знаю, какой умник это придумал. Жалейте меня хоть иногда, я все-таки публичное лицо. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья. Не надо этого делать. Больше всего люди спальню обсуждали. Это официальное служебное помещение. Если хотите сделать гостиницу для резидентов, сделайте. Мне это было крайне неприятно, — высказался глава Башкирии.