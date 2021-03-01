С 1 сентября во всех школах Башкирии введут безналичный расчет

С 1 сентября за питание в школьных буфетах ученики смогут расплачиваться безналом. Об этом рассказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на сегодняшнем брифинге на телеканале БСТ.

По словам министра, задача ввести безнал была поставлена ещё в прошлом году. В настоящее время школьники расплачиваются наличными деньгами. «Карта школьника» и другие банковские карты действуют не во всех образовательных учреждениях. До конца учебного года во всех школах республики будет действовать система безналичного расчета. Напомним, ещё летом прошлого года на одном из оперативных совещаний глава Башкирии Радий Хабиров отметил проблемы с «Картами школьника». Ранее планировалось, что они будут многофункциональными и действовать как пропуск и средство оплаты в буфете. Однако некоторые операторы школьного питания не принимают безналичный расчет. Тогда Хабиров заявил, что запретит в школах наличный расчет.

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