МУП «УИС» предупредило жителей Уфы о росте платежей за отопление в феврале

Рост платежей коснется жителей некоторых домов. По данным МУП «УИС», это связано с тем, что в феврале средняя температура воздуха была ниже, чем в январе. Кроме того, сильные ветра выстуживали дома. В связи с этим подавалось больше тепла. Одной из главных причин повышения стоимости стало отсутствие регулировки внутридомовой системы. В некоторых домах такие мероприятия проводись, что позволило снизить потребление тепла в феврале с 4 до 10%.
Предприятие напоминает, что по нормативам температура в комнатах должны быть от 19 до 22 градусов.
Каждый дополнительный градус приводит к увеличению потребления тепла в целом по всему дому от 3 до 8%, сообщает МУП «УИС».
Напомним, ранее жители Башкирии возмутились высокими платежами за отопление в январе. Глава республики Радий Хабиров объяснил причину роста стоимости услуг ЖКХ. Кроме того, он устроил разнос МУП «УИС» и чиновникам министерства ЖКХ.