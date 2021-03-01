МУП «УИС» предупредило жителей Уфы о росте платежей за отопление в феврале

МУП «УИС» предупредило жителей Уфы о росте платежей за отопление в феврале

Вчера, 18:04ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
МУП «Уфимские инженерные сети» сообщило о росте платежей за услуги ЖКХ в феврале. Предприятие указало причины повышения стоимости.

Рост платежей коснется жителей некоторых домов. По данным МУП «УИС», это связано с тем, что в феврале средняя температура воздуха была ниже, чем в январе. Кроме того, сильные ветра выстуживали дома. В связи с этим подавалось больше тепла. Одной из главных причин повышения стоимости стало отсутствие регулировки внутридомовой системы. В некоторых домах такие мероприятия проводись, что позволило снизить потребление тепла в феврале с 4 до 10%.

Предприятие напоминает, что по нормативам температура в комнатах должны быть от 19 до 22 градусов.

Каждый дополнительный градус приводит к увеличению потребления тепла в целом по всему дому от 3 до 8%, сообщает МУП «УИС».

Напомним, ранее жители Башкирии возмутились высокими платежами за отопление в январе. Глава республики Радий Хабиров объяснил причину роста стоимости услуг ЖКХ. Кроме того, он устроил разнос МУП «УИС» и чиновникам министерства ЖКХ.

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