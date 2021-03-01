МУП «УИС» предупредило жителей Уфы о росте платежей за отопление в феврале

Рост платежей коснется жителей некоторых домов. По данным МУП «УИС», это связано с тем, что в феврале средняя температура воздуха была ниже, чем в январе. Кроме того, сильные ветра выстуживали дома. В связи с этим подавалось больше тепла. Одной из главных причин повышения стоимости стало отсутствие регулировки внутридомовой системы. В некоторых домах такие мероприятия проводись, что позволило снизить потребление тепла в феврале с 4 до 10%.