Кипр включил россиян в серую группу стран

Граждане Великобритании, Белоруссии, Украины, Египта, России и еще нескольких стран не смогут отдохнуть на Кипре в ближайшее время.

Власти острова разбили страны на группы в зависимости от эпидситуации. Россия попала в серый список. Правда киприоты обещают каждую неделю пересматривать списки, и у Российской Федерации есть все шансы перейти в другую группу. Почти неделю в нашей стране регистрируется менее чем по 12 000 случаев заражения коронавирусом в сутки, пишет infox.ru. Пока въезд на Кипр разрешен только из ЕС и стран, входящих в Европейскую экономическую зону. Напомним, Кипр — одно из первых государств, которое ввело так называемые «ковидные паспорта». Чтобы туристу из серой зоны попасть на остров, необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 3 дня до вылета. По прибытии такие туристы должны будут 14 дней соблюдать карантин. Впрочем, если турист за свой счет пройдет тестирование на коронавирус уже на Кипре, изоляция сократится до четырех дней.

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