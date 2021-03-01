Хабиров призвал чиновников «сильно не включать ящик пропаганды» по вакцинам от ковида

По словам министра здравоохранения Башкирии, в республике наблюдалась задержка по вакцинации от коронавируса. При этом сегодня уже вакцинированы 80,5 тысяч жителей

Радий Хабиров обратился к подчиненным и попросил «сильно не включать ящик пропаганды» по поводу вакцинации от коронавируса. - Люди будут говорить «мы готовы вакцинироваться, а вакцина-то где?». Вы лучше активнее работайте, чтобы вакцина к нам приходила. Нам бы к середине лета завершить всю эту историю. У нас в обществе нет такого агрессивного неприятия вакцины, - добавил глава Башкирии. По данным минздрава Башкирии, вся вакцина от коронавируса, поступившая в регион из Москвы (а это свыше 14 тысяч доз), была использована в короткий срок. О том, смогут ли в Башкирии привить от коронавируса треть населения, читайте в нашем материале.

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