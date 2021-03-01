Хабиров пригрозил штрафом 10 тысяч рублей перевозчикам за неиспользование терминалов

На сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос о частных перевозчиках и жалобах жителей республики на их работу. В частности, обращения поступают из-за отказа принимать безналичный расчет за проезд.

Как рассказал Хабиров, в последнее время поступают жалобы о том, что водители-частники отказываются принимать за оплату банковские карты и карты «Алга», не выдавая при этом чек. Кроме того, жители сообщают о недопустимом поведении перевозчика, требующих наличный расчет: нередко доходит до оскорблений и высадки из транспорта. Причинами стали отсутствие ККТ или их поломка. Однако, как докладывали главе Башкирии, все перевозчики обеспечены терминалами. Радий Хабиров также напомнил, что все требования о безналичных расчетах и применении ККТ установлены федеральным законодательством — В течение 2020 году мы постоянно предупреждали перевозчиков о применении контрольно-кассовой техники. В этом году мы пытались достучаться до частных перевозчиков в ходе неоднократных приглашений на диалог в мэрию уфы и министерство транспорта. Сегодня я принял решение, что переговоров больше не будет, — сказал Радий Хабиров. Он предупредил, что за неиспользование терминалов водителями предусмотрен штраф 10 тысяч рублей. Глава Башкирии также поручил ведомствам к 5 апреля подготовить доклад о работе перевозчиков. Напомним, на этой неделе пройдут рейды Минтранса, УФНС, ГИБДД И МУГАДН в связи с жалобами жителей. За неприменение терминалов водители и перевозчики могут быть оштрафованы. Санкции для должностных лиц предусмотрены в размере от ¼ до ½ размера суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей; для юридических лиц — от ¾ до полного размера расчета, но не менее 30 тысяч рублей. При повторном нарушении должностные лица будут дисквалифицированы на срок от одного года до двух лет. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрена приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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