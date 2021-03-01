Глава Башкирии возмутился безнаказанностью застройщиков в деле об обманутых дольщиках

Глава Башкирии возмутился безнаказанностью застройщиков в деле об обманутых дольщиках

Сегодня, 10:34ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Радий Хабиров подчеркнул, что к застройщикам, у которых есть обманутые дольщики, не применены даже «простейшие меры пресечения»

Глава Башкирии на оперативном совещании 1 марта снова поднял проблему обманутых дольщиков в республике.

- Все эти деньги, которые пропали у людей, они в большей своей части - я смею это утверждать - явились предметом уголовных преступлений. У нас есть фигуранты, которые создали нам мощнейшие проблемы, к которым вообще даже простейшей меры пресечения нет. Я хочу, чтобы по каждой фамилии Следственный комитет и Министерство внутренних дел нам объяснили. Я знаю, что только один находится в бегах за рубежом. Я не знаю, как так можно. Я хотел бы получить ответы на вопросы. Люди должны знать, - добавил Хабиров.

Хабиров отметил, что о безответственности нерадивых застройщиков постоянно говорят обманутые дольщики, которые приходят к Дому Правительства с одиночными пикетами.

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