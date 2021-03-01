Глава Башкирии поручил строем водить детей на спектакль о генерале Шаймуратове

- Я что-то понимаю в воспитании детей, на мой взгляд. Поэтому я поручаю прям строем детей водить на этот спектакль. Чтобы они не ерунду всякую смотрели, что им головы там морочат, а чтобы посмотрели, поплакали посидели. Там каждый шаг, каждое действо человека уникально, пробивает нас, взрослых. Как можно больше детей прокрутите, - прокомментировал Хабиров.