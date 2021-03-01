Глава Башкирии поручил строем водить детей на спектакль о генерале Шаймуратове

Глава Башкирии поручил строем водить детей на спектакль о генерале Шаймуратове

Сегодня, 10:46Общество
Радий Хабиров высказался о премьере и рассказал, почему важно посмотреть постановку

Радий Хабиров поручил министру культуры Башкирии сводить детей на спектакль «Потомки Салавата не отступят!» о легендарном полководце 112-й Башкавдивизии, генерал-майоре, Герое России Минигали Шаймуратове.

- Я что-то понимаю в воспитании детей, на мой взгляд. Поэтому я поручаю прям строем детей водить на этот спектакль. Чтобы они не ерунду всякую смотрели, что им головы там морочат, а чтобы посмотрели, поплакали посидели. Там каждый шаг, каждое действо человека уникально, пробивает нас, взрослых. Как можно больше детей прокрутите, - прокомментировал Хабиров.

Глава Башкирии поручил договориться с труппой театра, чтобы актеры выехали в другие крупные города республики и показали спектакль там.

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