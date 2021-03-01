“Единая Россия” назвала сроки праймериз

“Прохождение такой процедуры дает возможность кандидатам доносить позицию партии до граждан. Для всех участников это испытание на прочность, во время которого они демонстрируют свои политические навыки, оттачивают умение отстаивать позицию, быть убедительным. Также предварительное голосование показывает и разъясняет для огромного количества наших потенциальных избирателей, чем планируют заниматься будущие депутаты.