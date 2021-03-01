“Единая Россия” назвала сроки праймериз

Как пишет nashgorod.ru, в партии считают, что процедура предварительного голосования позволит добиться максимальной прозрачности выборов. В пользу этой модели высказался председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с секретарем генсовета Андреем Турчаком.
«Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой», — отметил Медведев.
Турчак отметил, что праймериз помогают выбрать наиболее сильных кандидатов, а в самом голосовании могут участвовать все жители страны.
Регистрация кандидатов начнется с середины марта, а сами праймериз пройдут 24-30 мая в онлайн-формате. Проживающие на территориях, где существуют проблемы со связью, могут проголосовать офлайн.
«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность», - отметил Турчак. По его словам, выборный процесс также является полностью безопасным. Перед голосованием избиратели будут подтверждать свою личность с помощью портала госуслуг.
Турчак добавил, что партия стремится найти наиболее конкурентоспособных кандидатов, которые смогли бы себя показать на предстоящих парламентских выборах.
Как сообщает сайт ER.ru, по имеющейся сегодня информации, состав кандидатов может обновиться сразу наполовину.
Заместитель руководителя регионального отделения «Единой России» Александр Мельников рассказал, что сегодня партия даёт старт процедуре предварительного голосования, которая позволяет в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2021 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно провести эту избирательную кампанию и добиться результата – победы на выборах в горсовет Уфы и Госдуму.
“Прохождение такой процедуры дает возможность кандидатам доносить позицию партии до граждан. Для всех участников это испытание на прочность, во время которого они демонстрируют свои политические навыки, оттачивают умение отстаивать позицию, быть убедительным. Также предварительное голосование показывает и разъясняет для огромного количества наших потенциальных избирателей, чем планируют заниматься будущие депутаты.
Несмотря на то что с каждым годом процедура совершенствуется, неизменными остаются главные принципы: открытость, конкурентность, легитимность. Важным считаем также привлечь к предварительному голосованию максимальное количество молодых участников”, - отметил Мельников.