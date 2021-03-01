Добровольцы проведут мероприятия по всей России в честь годовщины акции «Мы вместе»

Отмечается, что мероприятия будут проходить не только в интернете, но и офлайн. В дни празднования пройдет флешмоб «Цепь», в рамках которого участники во всех регионах России выстроятся в линию и передадут друг другу клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка организаторы предлагают произнести слово, которое ассоциируется с акцией «Мы вместе» и волонтерством в целом.