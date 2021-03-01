Добровольцы проведут мероприятия по всей России в честь годовщины акции «Мы вместе»

По словам организаторов, основным атрибутом в этих мероприятиях станет оранжевая нить. «Это символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье, который сможет найти каждый человек», — заявили они. Организаторы предлагают завязывать нить на правое запястье или прикреплять на лацкан в виде сердечка, пишет ТАСС.
Отмечается, что в течение шести дней в TikTok будет проводиться онлайн-челлендж «Оранжевая нить». Волонтеры и члены региональных штабов «Мы вместе» будут снимать ролики, в которых передадут друг другу оранжевый клубок ниток. Все остальные пользователи сервиса смогут присоединиться к акции и снять свое видео в поддержку.
Добровольцы также проведут интернет-акцию «Спасибо». С ее помощью россияне смогут выразить благодарность за поддержку и ответственность, проявленные людьми в период пандемии коронавируса. Для этого достаточно записать видео со словами благодарности и выложить в Сеть с хештегом #МыВместеСпасибо.
Отмечается, что мероприятия будут проходить не только в интернете, но и офлайн. В дни празднования пройдет флешмоб «Цепь», в рамках которого участники во всех регионах России выстроятся в линию и передадут друг другу клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка организаторы предлагают произнести слово, которое ассоциируется с акцией «Мы вместе» и волонтерством в целом.
Еще одной акцией станет «Вам, любимые!», она приурочена к Международному женскому дню. 6 марта мужчины выйдут на центральные улицы городов, чтобы подарить женщинам цветы.
Также добровольцы бесплатно раздадут апельсины врачам, пациентам медицинских учреждений и пожилым людям. Отмечается, что сетевые магазины заявили о готовности бесплатно дарить эти фрукты своим посетителям.
В последние дни акции руководители региональных штабов и волонтеры проведут встречу, на которой обсудят постпандемийные инициативы и обменяются новым опытом. Отмечается, что эта встреча состоится в реальной жизни впервые после длительной самоизоляции.