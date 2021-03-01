Деревянко рассказал о финале Bellator в Лос-Анджелесе

— Это был, конечно, шок. Я вел прямой эфир в Instagram. Мы долго сидели в ожидании главного боя, часа четыре. Выходит Федор, выходит Бейдер. 27-я секунда — дыщ, бых, и все. Сразу выключил телефон. Мы не могли поверить в происходящее.