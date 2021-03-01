Деревянко рассказал о финале Bellator в Лос-Анджелесе

Деревянко рассказал о финале Bellator в Лос-Анджелесе

Вчера, 18:15ОбществоФото: commons.wikimedia.org
На 27-й секунде боя американец отправил в технический нокаут легендарного россиянина.

Российский актер Павел Деревянко, приглашенный в команду Федора Емельяненко на финал турнира Bellator в 2019 году, поделился воспоминаниями о поединке.

— Это был, конечно, шок. Я вел прямой эфир в Instagram. Мы долго сидели в ожидании главного боя, часа четыре. Выходит Федор, выходит Бейдер. 27-я секунда — дыщ, бых, и все. Сразу выключил телефон. Мы не могли поверить в происходящее.

Приехал десант поддержки из Москвы и из других мест, прилетели также большие друзья Феди, братья Запашные. И тут такой шок. Но все проходит, — передает слова

Деревянко «Советский спорт», ссылаясь на «СЭ».

Добавим, что 29 декабря 2019 года российский боец в следующем поединке в Японии победил в первом раунде Квинтона Джексона из США.

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