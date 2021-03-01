Башкирия получит 2,5 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Башкирия получит 2,5 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Вчера, 19:57ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 69 регионов страны получат 100 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Средства рассчитаны на ближайшие два года.

Из них 27 млрд рублей пойдут на ремонт дорог в 58 субъекта, а остальные — на строительство и реконструкцию конкретных объектов, в том числе на Восточный выезд из Уфы.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» башкирия получит 224 миллиона рублей. Ещё 2,29 миллиарда рублей федеральный центр выделил по целевой программе «Содействие развитию автодорог регионального, муниципального и местного значения». Из них 465 миллиона рублей поступят в 2021 году, 1,82 миллиарда рублей — в 2022 году.

Напомним, общая стоимость строительства Восточного выезда составляет 33,5 миллиарда рублей. На днях в правительстве Башкирии сообщили, что федеральный центр выделил ещё 1,5 миллиарда рублей на объект.

дорогаправительствоБашкирия
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