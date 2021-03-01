Башкирия получит 2,5 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Из них 27 млрд рублей пойдут на ремонт дорог в 58 субъекта, а остальные — на строительство и реконструкцию конкретных объектов, в том числе на Восточный выезд из Уфы.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» башкирия получит 224 миллиона рублей. Ещё 2,29 миллиарда рублей федеральный центр выделил по целевой программе «Содействие развитию автодорог регионального, муниципального и местного значения». Из них 465 миллиона рублей поступят в 2021 году, 1,82 миллиарда рублей — в 2022 году.
Напомним, общая стоимость строительства Восточного выезда составляет 33,5 миллиарда рублей. На днях в правительстве Башкирии сообщили, что федеральный центр выделил ещё 1,5 миллиарда рублей на объект.