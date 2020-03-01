В Башкирии зафиксирован рекордно теплый день февраля

28 февраля синоптиками Башкирии зафиксирован еще один температурный рекорд. За многие годы в Уфе 28 февраля стал самым теплым днем зимы.

По данным Башгидрометцентра, в предпоследний день зимы на станции наблюдения “Уфа-Дема” термометры показали +3,9 градусов по Цельсию. В последний раз самое теплое 28 февраля был в 2004 году. 16 лет назад столбики термометров поднялись до +3,2 градусов.