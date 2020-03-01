В Башкирии зафиксирован рекордно теплый день февраля
1 марта, 10:55ОбществоМинзаля АскароваФото: пресс-служба ТНТ
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По данным синоптиков, такого теплого дня февраля не было уже многие годы.
28 февраля синоптиками Башкирии зафиксирован еще один температурный рекорд. За многие годы в Уфе 28 февраля стал самым теплым днем зимы.
По данным Башгидрометцентра, в предпоследний день зимы на станции наблюдения “Уфа-Дема” термометры показали +3,9 градусов по Цельсию. В последний раз самое теплое 28 февраля был в 2004 году. 16 лет назад столбики термометров поднялись до +3,2 градусов.
Аналитики ведомства прогнозируют начало весны как дождливую и с сильным ветром. Долгосрочные прогнозы показывают теплую и дождливую весну.
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