В 2019 году в Башкирии снизились рождаемость и смертность
1 марта, 10:41ОбществоМинзаля АскароваФото: Пресс-служба Минздрава РБ
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Об этом стало известно в расширенном заседании коллегии Минздрава республики.
Глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил, что по итогам прошедшего года вяснилось о снижении рождаемости и смертности. Убыль населения в 2019 году достигла 7 тыс. 764 человек. При этом, в республике за это же время появилось 42 тыс. младенцев, что меньше с 2018 годом на пять тысяч человек.
Из хороших новостей: количество умерших сократилось на 1 тыс. 245 человек. Младенческая смертность остается высокой: 5,9%.
Максим Забелин отметил, что демографические проблемы связаны с значительным уменьшением количества женщин активного детородного возраста и низкой интенсивностью рождений.
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