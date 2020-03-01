В 2019 году в Башкирии снизились рождаемость и смертность

Глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил, что по итогам прошедшего года вяснилось о снижении рождаемости и смертности. Убыль населения в 2019 году достигла 7 тыс. 764 человек. При этом, в республике за это же время появилось 42 тыс. младенцев, что меньше с 2018 годом на пять тысяч человек.