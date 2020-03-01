Ляйсан Утяшева показала себя без макияжа и нарощенных волос

Не так давно знаменитая уроженка Альшеевского района Башкирии побывала на показе модного дома “Saint Laurent” в Париже. Перед отлетом во Францию, по совету стилистов Ляйсан Утяшева сняла нарощенные волосы и показала себя без макияжа. Подписчики знаменитости были удивлены, обнаружив, что Ляйсан в жизни отличается от своей телевизионной версии.

Как выяснилось, в обычной жизни у красавицы довольно редкие и тонкие волосы, короткая стрижка. Заметно, что волосы подпорчены в результате неудачных экспериментов.

Кроме того, бывшая гимнастка в последнее время сильно похудела и это нашло отражение на состоянии ее кожи.