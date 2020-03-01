Ляйсан Утяшева показала себя без макияжа и нарощенных волос
Выяснилось, что в жизни прославленная гимнастка и телеведущая выглядит немного иначе.
Не так давно знаменитая уроженка Альшеевского района Башкирии побывала на показе модного дома “Saint Laurent” в Париже. Перед отлетом во Францию, по совету стилистов Ляйсан Утяшева сняла нарощенные волосы и показала себя без макияжа. Подписчики знаменитости были удивлены, обнаружив, что Ляйсан в жизни отличается от своей телевизионной версии.
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Мода модой, а зарядку и суп никто не отменял 💪🏻 Кстати, рецепт точь в точь, как мой домашний овощной 😂😂😂@ritzcarlton смотрит мою ленту?? ⠀ Не могла обойти стороной шоу🔥«Crazy horse». 🔞 Красивые девушки, игра светом, очень эротично... очень ... Спасибо, очаровали #crazyhorse. Теперь вы ко мне на #Bolerobyliasan, которое после вашего шоу точно стало 16+😉
Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)
Как выяснилось, в обычной жизни у красавицы довольно редкие и тонкие волосы, короткая стрижка. Заметно, что волосы подпорчены в результате неудачных экспериментов.
Кроме того, бывшая гимнастка в последнее время сильно похудела и это нашло отражение на состоянии ее кожи.
Подписчки Ляйсан решили, что супруга Павля Воли выглядит изможденно, болезненно и ей необходимо поправить свое здоровье.