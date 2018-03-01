В Башкирии ведется поиск пропавшего 23-летнего бывшего десантника

Родственники пропавшего без вести почти неделю назад жителя Салавата обратились к широкой аудитории через соцсети с призывом помочь в поисках.

23-летний Евгений Галушев пропал 22 февраля, когда отправился с приятелем в село Зирган. Как рассказали очевидцы, в доме знакомого в присутствии Евгения произошла какая-то ссора, после которой он взял телефон и ушел в сторону реки Белой. Его попытались вернуть обратно, но мужчина не прислушался к просьбам.

Родственники пропавшего обратились с заявлением в полицию.

По словам родственников, Евгений был одет в черную куртку и джинсы. Из особыз пример - татуировка на левой кисти «За ВДВ».