В Башкирии ведется поиск пропавшего 23-летнего бывшего десантника
Сегодня, 12:39ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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Мужчина пропал еще 22 февраля, в канун праздника.
Родственники пропавшего без вести почти неделю назад жителя Салавата обратились к широкой аудитории через соцсети с призывом помочь в поисках.
23-летний Евгений Галушев пропал 22 февраля, когда отправился с приятелем в село Зирган. Как рассказали очевидцы, в доме знакомого в присутствии Евгения произошла какая-то ссора, после которой он взял телефон и ушел в сторону реки Белой. Его попытались вернуть обратно, но мужчина не прислушался к просьбам.
Родственники пропавшего обратились с заявлением в полицию.
По словам родственников, Евгений был одет в черную куртку и джинсы. Из особыз пример - татуировка на левой кисти «За ВДВ».
Всех, кто располагает информацией о Евгении Галушеве, просят позвонить по номеру 8-987-493-30-14 (Дмитрий).
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