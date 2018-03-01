В Башкирии расследуют столкновение санитарных поездов с гибелью 42 человек

Общественники Башкирии ведут поиск родственников участников жуткой железнодорожной катастрофы, происшедшей 5 декабря 1942 года в Чишминском районе Башкирии. Об этом Медиакорсети сообщила уфимский поисковик и волонтер Римма Буранбаева.

По ее словам, на сегодняшний день известно, что 5 декабря 1942 года в вечернее время на перегоне между станциями Шингак-куль и Чишмы произошло ЧП, о котором долгое время не было известно подробностей.

Между тем столкновение двух поездов унесло тогда жизни 42 человек. Среди них были три медицинских работника, одна проводница и 38 раненых, которых на поезде перевозили на лечение в тыловые госпитали.

Информацию о крушении поездов первым нашел подполковник в отставке Зинур Усеев, живущий в поселке Чишмы. Ветеран правоохранительных органов, он несколько лет пытался самостоятельно выяснить обстоятельства происшествия военных лет, делал запросы в военные архивы и получил подтверждение.

- В Центральном архиве Министерства обороны России мне сообщили, что 5 декабря 1942 года имело место крушение двух военно-санитарных поездов на перегоне Шингак-куль - Чишмы. Поезд №191 врезался в хвост поезду №80, следовавшему в том же направлении. Исходя из объяснений участников тех событий, можно предположить, что водитель 191-го поезда заснул на рабочем месте, что и послужило главной причиной ЧП, - сообщил Медиакорсети Зинур Усеев. – От сильного удара пострадали вагон-ледник и три вагона с ранеными из 80-го поезда.

Личный состав поездов постарался спасти людей из горевших вагонов и поскорее расцепить вагоны и тем самым спасти остальную часть пострадавшего санитарного поезда. В итоге погибли 42 человек, а 43-х человек удалось спасти. Они получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены на лечение в Уфу.

Из ответа сотрудников архива выяснилось, что в составе поезда №80 погибли четыре сандружинницы-комсомолки, их фамилии: Особливцева, Шелестова, Завьялова и Радионова (возможно, Родионова).

- В военкомате мне посоветовали связаться с Риммой Нуриевной Буранбаевой, которая занимается аналитическим поиском пропавших без вести солдат времен Великой Отечественной войны. Римма Нуриевна и в самом деле почти сотворила чудо и в короткий срок нашла не только родственников участников тех событий, но и даже одну из сотрудниц санитарного поезда №191. Это заведующая вещевым складом поезда № 191 Мария Ивановна Салманова, - рассказал Медиакорсети Зинур Усеев.

Видео

По просьбе Медиакорсети, Римма Буранбаева посвятила нас в детали поиска.

- Я стала искать сведения о крушении военно-санитарных поездов в годы войны и наткнулась на видеоролик, в котором как раз рассказывается о том ЧП, происшедшем под Уфой в начале декабря 1942 года. Видеозапись почти 10 лет назад сделала заведующая детским садом из города Воронежа, рассказавшая о судьбе бабушки одной из своих сотрудниц – Марии Ивановой Салмановой, которая была на одном из попавших в ЧП поездов. Я нашла координаты этих людей и была очень рада узнать, что 98-летняя Мария Ивановна жива и хорошо помнит те события. Мы пообщались с ней, с ее дочерью и внучкой по скайпу. Меня совершенно очаровала эта удивительная женщина, которая напоследок даже прочитала нам свое любимое стихотворение.

Римма Нуриевна смогла также найти в Красноярском крае предполагаемых родственников погибшей молодой сандружинницы Особливцевой. Если это точно она, то девушку звали Вера, она была 1919 г.р.

Семь лет назад на запросы Зинура Усеева откликнулся и бывший санитар уфимского сортировочного госпиталя № 3127 Зия Шафиков, который участвовал в разгрузке раненых, уцелевших после крушения поездов под Уфой. Госпиталь тогда располагался возле парка имени Якутова в Уфе.

- Его дети, проживающие в Татышлах и Янауле, помнят рассказы отца и очень переживают, что он немного не дожил до наших дней, когда стала известна история того страшного ЧП, - рассказала Римма Буранбаева.

На месте железнодорожной катастрофы установлен памятный знак, есть небольшой обелиск и на месте захоронения погибших. Но на нем нет имен погибших, о чем поисковики очень сожалеют и прилагают усилия для исправления этой несправедливости.

По словам Зинура Усеева, в конце марта в Уфе и в Чишмах запланированы памятные мероприятия в рамках празднования годовщины Сталинградской битвы. Раненые в тех поездах, потерпевших крушение под Уфой, были эвакуированы, в том числе, и из-под Сталинграда.

- Главная наша задача, - говорит Римма Нуриевна, - найти имена погибших. Но нет нигде этого списка!

К сожалению, большая работа, проведенная за 10 лет Зинуром Усеевым и поисковиками Башкирии, обращения в самые высокие инстанции страны пока не помогли установить имена всех погибших в той железнодорожной катастрофе.