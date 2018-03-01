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В Башкирии расследуют столкновение санитарных поездов с гибелью 42 человек
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В Башкирии расследуют столкновение санитарных поездов с гибелью 42 человек

Сегодня, 16:28ОбществоТатьяна МайороваФото: Архив времен Великой Отечественной войны.
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