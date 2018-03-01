В Башкирии напечатают более 3 миллионов избирательных бюллетеней

За неделю в Башкирии должны напечатать 3 миллиона 68 тысяч и еще 66 бланков – бюллетени на трех языках – русском, башкирском и татарском. В каждом бюллетене на национальных языках должен поместиться текст и на русском языке. Около 11 процентов будет на башкирском и около 6 процентов на татарском языках.