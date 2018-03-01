В Башкирии напечатают более 3 миллионов избирательных бюллетеней

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Отправка ценного груза будет вестись централизованно из печатного двора, что в Благоварском районе.
За неделю в Башкирии должны напечатать 3 миллиона 68 тысяч и еще 66 бланков – бюллетени на трех языках – русском, башкирском и татарском. В каждом бюллетене на национальных языках должен поместиться текст и на русском языке. Около 11 процентов будет на башкирском и около 6 процентов на татарском языках.
После печати до 6 марта весь тираж будет находиться под охраной в территориальных избирательных комиссий, а дальше их развезут по избирательным участкам.
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