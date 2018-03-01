«Петон» стал проводником развития инжиниринга в России

Лидером в этой области уже не первый год является инжиниринговый холдинг «ПЕТОН», который способен реализовать лучшие проекты «под ключ», доказывая эффективность такого подхода.

Как сообщает издание oilcapital.ru, инжиниринг значительно отличается от проектирования: все услуги в этом случае предоставляются не только на основе прогрессивных технологий, но и включают в себя значимый элемент интеллектуальной новации.

Развитие инжиниринга в России благодаря особенностям климата и географии страны, а также ее богатых ресурсов, всегда имело стратегическое значение. При этом за различные элементы инфраструктурного развития в большинстве случаев отвечали монополии – такие как «Российские железные дороги», «Росатом», «Газпром» или РАО «ЕЭС России», которое сегодня уже реорганизовано. Управлением крупными проектами по созданию энергетической или любой другой инфраструктуры также занимались сами монополии, напрямую выстраивая отношения с «армией» подрядчиков и поставщиков.

Двигатель в развитии рынка инжиниринга – конкуренция, однако в нашей стране она едва ощутима. Именно поэтому речь идет о борьбе на мировых рынках. Основной стимул для развития отрасли в этом и состоит: экспортный рынок всегда задает высокие стандарты, будь то производительность труда, динамика развития компаний или переход на цифровую экономику. Эксперты уверены, что идея EPC-контракта (engineering, procurement and construction) вполне себя оправдывает, так как способствует созданию крупных промышленных объектов – эффективно и в сжатые сроки.

Сам ЕРС-контракт представляет собой двусторонний договор, по условиям которого подрядчик выполняет полный цикл работ и ответственен за риски по строительству оговоренного объекта. В то же время контракт подразумевает соглашение между заказчиком и подрядчиком на полное управление проектом.