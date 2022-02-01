Юрист высказался по поводу арест фотографа, сотрудничавшего с ФБК

Юрист высказался по поводу арест фотографа, сотрудничавшего с ФБК

Юрист высказался по поводу арест фотографа, сотрудничавшего с ФБК

Сегодня, 02:13
Общество
Фото: pxhere.com
По мнению юриста Ильи Ремесло, призывы фотографа Александра Струкова, который ранее сотрудничал с ФБК (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021 г.), к насилию являются поводом проверить его на вменяемость.

Юрист отметил, что о проблемах с психическим здоровьем Струкова свидетельствуют публикации, в которых фотограф детально живописал, как нужно расправляться с силовиками, пишет RT.

Он подчеркнул, что «Сжечь Кремль» ― было самым безобидным из выражений Струкова. По словам Ремесло, в своих публикациях Струков четко указывал, как и куда бить силовиков, а также призывал «всех вешать». Причем в его «списке» числились не только сотрудники правоохранительных органов, но все инакомыслящие. А склонность призывать к расправе над последними популярна у оппозиционеров, пояснил юрист. По закону призывы к терроризму и насилию — это преступление, резюмировал он.

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