В Уфе художница создала портрет Мишустина из надбавки к прожиточному минимуму

Сегодня, 1 февраля публика увидела очередную остросоциальную работу художницы. Сковарт создала портрет председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина из “продуктового набора” в который вошли капуста, картофель, сушки, чай индийский, хлеб, рис, морковь, лук, сосиски, лапша быстрого приготовления, плитка шоколада, сахар, соль, плавленый сыр, макароны, гречневая крупа, хлопья овсяные. Художница уточнила, что обошлись материалы для ее творчества в 1028 рублей. также сообщила она и о том, что продукты она не перевела, а после того как создала работу “Мишустина” она съела.