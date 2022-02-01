В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину, который снимается в женских образах

В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину, который снимается в женских образах
В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину, который снимается в женских образах
Сегодня, 19:01ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Житель Башкирии, который переодевается в женщину и записывает рэп, долгое время не платил алименты. Теперь счета Исянгильдина Дениса заблокированы, а его самого объявили в розыск.

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск мужчину, который задолжал своей десятилетней дочери крупную сумму алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике Башкортостан.

Исходя из информации в социальных сетях должника, сейчас он предположительно проживает в Санкт-Петербурге, снимается в женский образах и записывает рэп. Как сообщают в ведомстве, Исянгильдин Денис не оказывает финансовую помощь своему ребенку и бывшей семье. Известно, что со счетов должника начтут списывать средства и наложат на него ограничение на выезд за пределы страны. На данный момент исполнительное производство ведут приставы Учалинского межрайонного отделения.

Ведомство просит сообщать всю известную информацию по телефонам: 8(961)357-46-56, 8(347)273-56-40.

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