В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину, который снимается в женских образах

Житель Башкирии, который переодевается в женщину и записывает рэп, долгое время не платил алименты. Теперь счета Исянгильдина Дениса заблокированы, а его самого объявили в розыск.

В Башкирии судебные приставы объявили в розыск мужчину, который задолжал своей десятилетней дочери крупную сумму алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике Башкортостан. Исходя из информации в социальных сетях должника, сейчас он предположительно проживает в Санкт-Петербурге, снимается в женский образах и записывает рэп. Как сообщают в ведомстве, Исянгильдин Денис не оказывает финансовую помощь своему ребенку и бывшей семье. Известно, что со счетов должника начтут списывать средства и наложат на него ограничение на выезд за пределы страны. На данный момент исполнительное производство ведут приставы Учалинского межрайонного отделения. Ведомство просит сообщать всю известную информацию по телефонам: 8(961)357-46-56, 8(347)273-56-40.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter