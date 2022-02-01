В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов

В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов
В Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов
Сегодня, 14:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
1 февраля коронавирусная статистика в Башкирии перестала демонстрировать взрывной рост, прежде измеряемый сотнями случаев.

На сайте стопкоронавирус.рф уже опубликована свежая статистика по коронавирусу в Башкирии. По данным на 1 февраля в Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано 982 новых случая коронавирусной инфекции, против 964 за предшествующие отчетные сутки. Учитывая новые заражение количество выявленных в Башкирии случаев с начала пандемии составляет 133 060 человек.

За минувшие сутки в Башкирии выздоровели от коронавируса 505 человек, всего с начала пандемии побороть инфекцию удалось 121 717 пациентам.

примечательно, что по данным на вчерашний день госпитализировано в Башкирии было 124 человека, по данным же на сегодня 429 пациента был госпитализированы за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса за прошедшие сутки 18 пациентов, что на 9 случаев больше чем за предшествующие сутки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы