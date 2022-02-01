РЭО выработал систему аналитики в области обращения с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) завершил разработку аналитической платформы, которая позволит видеть дефицит мощностей в регионах, выявлять региональных операторов из зоны риска, а также составлять прогнозы массы образования твердых коммунальных отходов в российских субъектах.

По сообщению генерального директора ППК «Российской экологической оператор» Дениса Буцаева, специалисты компании уже используют новый сервис. Благодаря ему можно анализировать отрицательное воздействие отходов на особо охраняемые природные территории (ООПТ), делать прогнозы образования твердых коммунальных отходов в определенном регионе с учетом численности населения и ввода в эксплуатацию жилых домов. Об этом сообщает сайт rg.ru. «Также система отображает дефицит мощностей по регионам, регоператоров, относящихся к зоне риска, а также риски для ООПТ в части размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО», — добавил Буцаев. Как также сообщил заместитель генерального директора ППК «РЭО» Алексей Буров, в аналитический сервис включены программные модули загрузки данных из разных внешних источников: отчетов региональных операторов, данных электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Буров также добавил: к платформе подключен сервис «РЭО Радар», сообщения автоматически загружаются в систему. Загруженная информация представляется в виде динамической визуализации с использованием 3D-картографии, моделирования, отметил он. В анализе отрицательного воздействия отходов на особо охраняемые природные территории каждый цвет означает заполненность инфраструктурных объектов. Красный — свыше 80%, оранжевый — 70-80%, желтый — 30-70%, зеленый — меньше 30% В систему поступают и данные Росстата с сайта ведомства и Минприроды. В сервисе отображены также действующие и перспективные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в федеральной схеме. ООПТ нанесены на специальную карту, что дает возможность проводить анализ возможного отрицательного воздействия на них в области обращения с ТКО.

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