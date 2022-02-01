Объявили финалистов всероссийского отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»

Объявили финалистов всероссийского отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»
Объявили финалистов всероссийского отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»
Сегодня, 18:15Общество
Обнародованы итоги общероссийского отбора на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». Организатором проекта является киностудия «Ленфильм». Продюсерский центр Potential выступил его партнером. Поддержку мероприятию оказывает и Министерство культуры России.

Заявки на участие в отборе стали принимать 15 сентября минувшего года. Всего судьи изучили 595 сценариев полнометражных фильмов. В шорт-лист включили 31 из них. Члены отборочной комиссии и кураторы лаборатории назвали 10 финалистов. Их отобрали по результатам заключительного творческого задания. Финалистов направят на полугодовое обучение. Там участники доработают собственные дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев. Контролировать данный процесс станут ведущие представители отечественной киноиндустрии. Об этом информирует newsnn.ru.

По словам руководителя лаборатории «Ленфильм-дебют» Натальи Дрозд, отбор проходил непросто. Все попавшие в шорт-лист проекты были яркими и сильными. Жюри долго не могло договориться. Взять все проекты, которые хотели, не удалось. Выбрали лучшие из лучших. Участников, мастеров и кураторов ждут очень интересные полгода жизни.

Обучение будет проходить в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. Начнется оно весной нынешнего года. Креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова выступят мастерами курса.

В перерывах между очными занятиями с мастерами над проектами начнут работать индивидуально. У них будут кураторы. Речь идет о режиссерах и сценаристах Борисе Хлебникове, Наталии Мещаниновой, Анне Пармас, Александре Велединском, Бакуре Бакурадзе, Любови Мульменко, Андрее Прошкине, Николае Хомерики и главреде киностудии «Ленфильм» Андрее Апостолове.

На конец августа текущего года запланирован финальный питчинг. Участникам нужно будет защитить собственные проекты перед сотрудниками Минкульта РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, фестивальными отборщиками и ведущими продюсерами страны.

Гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков сообщил, что в фонд «Ленфильм-дебют» направят прибыль от прав на использование «золотой коллекции».

Для всех крайне важно, чтобы то, что «наработали предыдущие поколения, работало на будущее», подчеркнул Щербаков.

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