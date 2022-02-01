Минздрав Башкирии посоветовал жителям «не обрывать телефон», если врач не идет на дом

Минздрав Башкирии посоветовал жителям «не обрывать телефон», если врач не идет на дом
Минздрав Башкирии посоветовал жителям «не обрывать телефон», если врач не идет на дом
Сегодня, 16:14ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1MI
В ведомстве добавили, что скорая и неотложная помощь - разные вещи, и в зависимости от состояния пациента время ожидания врачей разнится.

Первый замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова на брифинге 1 февраля сообщила, что в случае, если состояние человека угрожает его жизни и здоровью, к нему приедет экстренная скорая помощь. К таким случаям относятся подозрения на инфаркт, инсульт, аппендицит, а также такие симптомы, как высокое давление, сильные боли в животе, боли в сердце, рвота, онемение частей тела. Время прибытия врача - до 20 минут в городе, в сельской местности в зависимости от состояния дорог и погоды.

Неотложная помощь выезжает к пациентам в случаях, когда нет угрозы их жизни. Данные вызовы, со слов Зиннуровой, обслуживаются в течение двух часов. В настоящее время в Башкирии очень много вызовов на дом, поэтому время ожидания врача по закону сохраняется до 24 часов.

- Не нужно обрывать телефоны, если вам сказали, что ваш случай будет обслужен неотложной помощью, дается 24 часа на обслуживание, - добавила сотрудник ЦУР Алиса Шамсутдинова.

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