Минздрав Башкирии посоветовал жителям «не обрывать телефон», если врач не идет на дом

В ведомстве добавили, что скорая и неотложная помощь - разные вещи, и в зависимости от состояния пациента время ожидания врачей разнится.

Первый замминистра здравоохранения Башкирии Гульнара Зиннурова на брифинге 1 февраля сообщила, что в случае, если состояние человека угрожает его жизни и здоровью, к нему приедет экстренная скорая помощь. К таким случаям относятся подозрения на инфаркт, инсульт, аппендицит, а также такие симптомы, как высокое давление, сильные боли в животе, боли в сердце, рвота, онемение частей тела. Время прибытия врача - до 20 минут в городе, в сельской местности в зависимости от состояния дорог и погоды. Неотложная помощь выезжает к пациентам в случаях, когда нет угрозы их жизни. Данные вызовы, со слов Зиннуровой, обслуживаются в течение двух часов. В настоящее время в Башкирии очень много вызовов на дом, поэтому время ожидания врача по закону сохраняется до 24 часов. - Не нужно обрывать телефоны, если вам сказали, что ваш случай будет обслужен неотложной помощью, дается 24 часа на обслуживание, - добавила сотрудник ЦУР Алиса Шамсутдинова.

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