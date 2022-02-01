Мэрия Уфы показала фото «Арочного» моста, который изношен почти на 60%

Как сообщили в администрации города, дальнейшее использование моста может быть опасным. Самые прогнившие и изношенные части сооружения были запечатлены на снимках.

Мэрия Уфы показала фотографии Арочного моста. На снимках видно изношенные и прогнившие части моста, которые свидетельствуют о его непригодности. На сегодняшний день износ сооружения составляет около 60%. Как сообщают в ведомстве, дальнейшая его эксплуатация может быть опасной. Напомним, что мост построили в 1956 году. Ранее в администрации города рассказали о том, какие работы будут выполняться на старом сооружении. Известно, что уже разработана проектная документация и определен генеральный подрядчик.

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