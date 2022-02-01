Двоих уфимцев отправили под суд за попытку дать взятку за получение водительских прав

О том, что двое уфимцев, которые пытались дать взятку сотруднику ГИБДД за получение водительского удостоверения рассказали 1 февраля в пресс-службе СК Башкирии.

Следком Башкирии сообщил о том, что следователи Орджоникидзевского следственного упаравления СК России по Башкирии завершили расследование двух уголовных дел против двоих жителей Уфы, которые планировали за взятку, которую через посредника передали начальнику МРЭО ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, получить водительские права. Они опасались, что не смогут самостоятельно сдать экзамены на право управлять автомобилем, но не побоялись совершить преступление, которое предусматривает ч. 3 ст. 291 УК РФ. Примечательно, что оба прецедента произошли достаточно давно, в 2016 и в 2019 годах. За содействие в получении водительских прав обвиняемые через посредника передали уже упомянутому начальнику МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии 15 и 11 тысяч рублей, чтобы получить удостоверение водителя без сдачи экзаменов. Оба обвиняемых по делу признали свою вину в совершенных преступлениях, а уголовные дела против них с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд, где и будут рассмотрены по существу. Взяткодавцев в скором времени будут судить, но расследование уголовного дела против получателя взятки.

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