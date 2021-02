Замначальника МРЭО ГИБДД Башкирии предстанет перед судом за ущерб бюджету

Прокуратура Калининского района Уфы направила уголовное дело в суд в отношении заместителя начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии. Сотрудника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2010 году обвиняемый, работая в ОВД Мурманской области, купил автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер 200». При постановке машины на учет он сообщил недостоверную мощность двигателя в целях занижения налоговой ставки. В 2015 году, когда он занял должность замначальника МРЭО ГИБДД по Башкирии, сотрудник дал указание подчиненным внести в базу достоверные данные. В результате незаконных манипуляций общая сумма недоимки по транспортному налогу составила почти 26 тысяч рублей. Это нанесло ущерб бюджету Мурманской области. Обвиняемый не признал свою вину и, на время следствия был отстранен от должности. Прокуратура направила уголовное дело в Орджоникидзевский суд Уфы.

