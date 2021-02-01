Власти Франции призвали к усилению санкций против России

Очевидно, что внутренние дела России не перестают активно интересовать зарубежных «партнеров» страны, в связи с чем риски повышения усиления санкций будут только нарастать. Но решение об ограничениях против СП-2, как верно подчеркнул Бон, выступают прерогативой Германии. До настоящего времени крепость российско-германских отношений смогла выдержать все попытки давления со стороны, и хочется верить, что так будет и впредь, несмотря на все политические конфликты, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.